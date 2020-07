Rio Branco cai para 6° lugar em incidência de Covid-19 por habitantes, mostra boletim

A capital acreana caiu para 6° lugar no ranking de incidência da Covid-19 conforme município e número de habitantes. O dado foi divulgado no último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). Mesmo sendo a cidade mais populosa do estado, fica atrás de municípios como: Assis Brasil (1°), Cruzeiro do Sul (2°) e Santa Rosa do Purus (3°).

No entanto, Rio Branco detém cerca de 7.428 casos confirmados da doença e aparece como a cidade com maior número de mortes já registradas pelo coronavírus, com 271 óbitos. Até este domingo, o Acre alcançou a marca de 14.622 testes positivos para Covid-19.

Mais de 34 mil pessoas já realizaram exames para detectar o vírus. Destes, 19. 521 testes foram descartados. Aproximadamente 8. 243 pessoas infectadas já receberam altas médicas. No Acre, 392 pessoas já morreram vítimas da doença.