Quadro clínico de Ribamar Trindade segue estável em hospital de SP

Transferido em uma UTI no ar no último dia 2 para São Paulo, o secretário da Casa Civil do governo do Acre, Ribamar Trindade, que foi diagnosticado com Covid-19 e está afastado das suas atividades desde o dia 19 de junho, segue estável, segundo informou a secretária de comunicação, Silvânia Pinheiro, na noite deste domingo, 5.

Antes de ser transferido, Trindade estava internado no Hospital Santa Juliana, mas devido a evolução da doença, familiares decidiram levá-lo para fora do Estado. Ao chegar na capital paulista, os médicos que o acompanham sinalizaram como uma leve melhora.

A secretaria de comunicação deverá divulgar um boletim médico assim que a família autorizar, o que pode ocorrer ainda nesta segunda-feira, 6.