Prefeitura deve alterar alguns pontos do PL que concede shopping a iniciativa privada

Após críticas dos vereadores e dos camelódromos acerca da proposta de Projeto de Lei (PL) que prevê a concessão do Shopping Popular a iniciativa privada, integrantes do Comitê de Transparência do Shopping Popular se reuniram nesta segunda-feira, 06, por meio de videoconferência, com os vereadores Antônio Morais, Artêmio Costa, Railson Correia e Rodrigo Forneck, para abordar aspectos relacionados ao shopping.

Na reunião foi dado detalhes dos valores de aluguel das lojas, formato de gerenciamento do prédio, obras de revitalização no entorno e outros benefícios que os comerciantes receberão com este empreendimento.

O vereador Carlos Juruna (Avante), que é e membro do Comitê de Transparência afirmou que o diálogo com o Comitê possibilitou sanar dúvidas dos camelódromos e dar as devidas alterações do PL.

“Este diálogo, que sempre mantivemos neste Comitê, serviu para que eu pudesse apresentar o descontentamento dos camelôs, quanto a alguns artigos e, acredito, que agora conseguiremos dar encaminhamento ao PL, nos moldes do que a categoria sempre esperou”, destacou Juruna.

De acordo com informações, a prefeitura de Rio Branco enviará à Câmara Municipal alterações no Projeto de Lei, para votação do legislativo e, no decorrer da semana, o Comitê de Transparência apresentará aos 17 vereadores os detalhes do projeto de construção e o modelo de gestão proposto.

O Shopping Popular de Rio Branco será o maior empreendimento com capacidade para atender até 502 lojistas. O prédio, de três andares, contará com elevadores, praça de alimentação, internet para os clientes, seguranças, lojas de tamanhos variados e integração ao Terminal Urbano. A área adjacente do shopping será reurbanizada pela prefeitura com projeto paisagístico e construção de mirante para o Rio Acre.