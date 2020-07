Prefeito de Epitaciolândia tem a prestação de contas reprovadas pelo TCE

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE), por unanimidade, emitiram um parecer prévio reprovando a prestação de contas do prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, referente ao exercício de 2017. A decisão foi publicada nesta segunda-feira, 06, no Diário Oficial do TCE.

Segundo o órgão, houve um déficit orçamentário, no valor de R$ 170 mil, pagamentos de despesas de R$ 1 milhão sem prévio empenho, inconsistências no Balanço Patrimonial, e realização de despesa no montante de R$ 55 mil sem a devida demonstração de regularidade.

O TCE decidiu converter o feito em tomada de contas especial para quantificar o dano e individualizar a responsabilidade.

Por fim, o órgão decidiu comunicar o apurado ao Conselho Regional de Contabilidade (CRC/AC), Ministério Público do Acre (MPAC), e à Câmara Municipal de Epitaciolândia.