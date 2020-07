Pesquisa põe Minoru e Socorro tecnicamente empatados

O Instituto Delta divulgou nesta segunda-feira, 6, uma pesquisa de intenção de votos sobre a preferência do eleitoral em Rio Branco. Segundo o levantamento, o pré-candidato tucano Minoru Kinpara estaria empatado tecnicamente com a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), que concorre a reeleição.

Segundo os dados disponibilizados, Kinpara aparece com 24,63% da preferência, seguido por Neri que registrou 21,50%. Na terceira colocação aparece Roberto Duarte (MDB) com 14,50% e na quarta surge Tião Bocalom (Progressistas) com 14,37%. O petista Daniel Zen registrou 3,38% e Fernando Zamora, que até então ainda era pré-candidato marcou 1,75%. Luziel Carvalho e Pedro Longo registraram 0,88% e 0,37%, respectivamente. Brancos e nulos registraram 3,38% e não souberam ou não responderam marcou 15,25%.

No cenário da rejeição, quando o eleitor é perguntado quais dos pré-candidatos citados não votaria de jeito nenhum, o progressista Tião Bocalom registra o maior índice com 26%, Socorro Neri fica em segundo com 15,25% e Daniel Zen com 13,38%. Roberto Duarte aparece com 5,12%. Fernando Zamora com 2%, Jarbas Soster com 3,50%, Minoru 2,50, Pedro Longo com 2%, Luziel Carvalho com 2,75% e Jamyl Asfury com 3,88%.

A pesquisa ouviu 800 entrevistados em Rio Branco entre os dias 27 de junho a 1 de julho. O grau de confiabilidade da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3,5% para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TRE/AC com o número AC-09190/2020.