PCdoB entra na gestão de Ilderlei Cordeiro e Zé Maria assume Secretaria de Comunicação

O novo secretário de Comunicação da prefeitura de Cruzeiro do Sul é o professor José Maria Freitas, conhecido por Zé Maria do PCdoB. Ele será nomeado nesta terça-feira, 7. O professor ocupou vários cargos nos governos do Partido dos Trabalhadores (PT) e também foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Educação (Sinteac). Formado em Letras, o novo secretário diz que aceitou o cargo como mais um desafio na vida pública.

“Ao longo de minha vida pública, construí uma relação de respeito e proximidade com o atual prefeito Ilderlei Cordeiro e mesmo não tendo participado de sua eleição, reconheço em sua gestão um esforço em governar, não apenas para um grupo familiar, mas para todos os cruzeirenses, independente de ideologia partidária, classe ou gênero. Acompanho a política municipal de Cruzeiro do Sul há muitos anos, e os avanços conquistados pela gestão de Ilderlei são inegáveis. Foi levando esses fatos em consideração que decido aceitar o desafio de integrar a equipe do prefeito Ilderlei, pensando principalmente, em contribuir através dessa experiência acumulada ao longo dos anos”, afirmou.

A manobra política de Ilderlei Cordeiro aumenta o leque de partidos que apoia a reeleição dele pra prefeitura de Cruzeiro do Sul. O PV que também compunha a Frente Popular, faz parte dos 12 partidos apoiadores de Cordeiro.