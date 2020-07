MEC anuncia investimentos em projetos de acessibilidade na Ufac

Ministério da Educação (MEC) anunciou que vai investir R$ 253,9 milhões em ações estratégicas nas universidades federais. A Universidade Federal do Acre (Ufac), por exemplo, receberá recursos para projetos de acessibilidade.

Os recursos já estavam previstos na Lei Orçamentária Anual de 2020 e a maior parte será repassada diretamente às instituições.

O MEC diz que mesmo diante da pandemia de Covid-19, manteve diálogo com as 68 universidades federais para identificar as prioridades apontadas por cada uma delas.

Para atender a todas as instituições, foi necessário um trabalho em conjunto para elencar, alinhar e definir um teto de investimento às ações prioritárias.

Não foram divulgados os valores a serem enviados para a Ufac.