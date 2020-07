Medial promete registrar-se no Acre e regularizar médicos para barrar ação judicial

A Medial, empresa que administra o Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) de Rio Branco prometeu regularizar-se junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM) e deve conseguir encerrar o processo judicial movido contra o exercício ilegal da medicina no Acre.

A empresa e os médicos que são de outros Estados não tinham registro no conselho acreano e uma ação judicial foi movida para obrigar a regularização.

Em reunião recente, o responsável técnico da Medial fez os esclarecimentos a respeito das atribuições contratuais com o Estado do Acre e respondeu os questionamentos levantados pelos diretores do CRM com relação ao atendimento de pacientes e das responsabilidades técnicas e médicas.

Empresa goiana, a Medial tem contrato com a Secretaria Estadual de Saúde de forma emergencial para prestação de serviços de gerenciamento técnico, administrativo e fornecimento de mão de obra especializada, recursos materiais, insumos e medicamentos necessários para o funcionamento de 20 leitos críticos adulto, 40 leitos semicríticos adulto e pronto socorro, com 7.200 atendimentos/mês de pacientes com Covid-19 no Into.

“Após os esclarecimentos por parte da Medial na reunião desta manhã e também pelo fato de, ao longo desta semana, a empresa e os médicos que atuam na unidade terem dado entrada na documentação necessária para regularização junto ao Conselho de Classe, foi proposto um acordo pela assessoria jurídica do CRM para encerrar o processo judicial”, informou o CRM.