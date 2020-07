Juruá sai do nível vermelho para laranja e Rio Branco e Alto Acre continuam em emergência

Durante coletiva virtual na manhã desta segunda-feira, 6, a Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) e o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, divulgaram a classificação de nível de riscos definidos pelo Pacto Acre Sem Covid. Na análise dos técnicos da saúde, a região do Vale do Juruá migrou do nível de emergência (vermelho) para a fase de alerta (laranja). Já a região de Rio Branco (Baixo Acre) e a região do Alto Acre continuam no nível vermelho, em emergência. Os dados apresentados são referentes ao período de 21 de junho a 4 de julho. As medidas foram publicadas em edição especial do Diário Oficial do Estado, na sexta-feira, 3.

De acordo com a coordenadora do Pacto Acre Sem Covid, Karolina Sabino, a análise considerou três indicadores baseados no decreto: nível de contaminação, responsabilidade social e capacidade do sistema de saúde. “No Alto Acre vem ocorrendo uma redução das notificações de síndrome gripal, mas em alguns índices contrapõem com aumento na internação de pacientes. O que pesa mais é a taxa de ocupação com leitos de UTI e leitos clínicos, pois, tem peso máximo e impactam na leitura final”, frisou. A coordenadora enfatizou que não descarta que na análise dos próximos 14 dias, é possível que Rio Branco e Alto Acre também migrem para o nível laranja.

Já no baixo Acre, que engloba Rio Branco e cidades adjacentes, o nível continuou em emergência, considerando a taxa de ocupação de UTI e leitos clínicos que teve um crescimento de óbitos na região de 129% e aumento de novos casos. Já internações tiveram uma leve uma redução, segundo a coordenadora.

Na região do Juruá, a reclassificação de bandeira leva em conta a queda em todos os indicadores, mas, Karolina ressaltou que isso não significa que todos os municípios da região necessariamente são obrigados a seguirem o cronograma laranja. “Cada prefeito é responsável se flexibiliza ou se trata com mais rigorosidade”, salientou a coordenadora.

O representante da Vigilância Sanitária, Marcos Malveira, afirmou no Juruá houve uma redução de 42% de síndrome gripal e ressaltou a importância dos municípios alimentarem os dados diariamente e orientarem as pessoas, casos tenham síndrome similar. Já no Alto Acre, a redução foi de 23%.

A gestora de Saúde, Ana Cristina, enfatizou que os leitos tiveram peso na análise da reclassificação e destacou que 37 leitos de enfermarias estão disponíveis na UPA do Segundo Distrito, Pronto-Socorro e INTO e que leitos de UTI também estão disponíveis. Ela salientou que no Juruá existem 2 leitos de UTI livres. “Existe uma redução de vacâncias dos leitos embora tenha óbitos. Temos percebido a melhora de pacientes”, frisou.

Como Juruá agora é nível laranja, de acordo com o decreto, os prefeitos podem flexibilizar com a abertura de Lojas de Móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, comunicação, informática, áudio, vídeo e colchoarias com capacidade de atendimento de até 30%.

Lojas de materiais de construção, empresas e obras do ramo da construção civil e demais estabelecimentos de sua cadeia de produção, distribuição e comercialização (olaria/cerâmicas, serraria, marcenarias marmoraria, etc) poderão voltar a funcionar com capacidade de atendimento de até 30%.

Veja o decreto CLICANDO AQUI.