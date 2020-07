Jovem é preso com droga, dinheiro e carta de presidiário ensinando como fraudar auxílio

Uma ação dos Policiais Militares do CP Cães do Batalhão de Operação Especiais (Bope), resultou na prisão de um jovem de 18 anos, na apreensão de droga e de uma carta contendo informações de como sacar de forma fraudulenta o auxílio emergencial do governo. A prisão aconteceu na rua Padre José, no bairro Triângulo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A polícia estava fazendo um patrulhamento na rua, que é conhecida pelo tráfico intenso de drogas, quando o jovem em atitude suspeita foi abordado. Durante a revista foi encontrado em posse do criminoso, 6 trouxinhas de cocaína, materiais para embalo da droga, um cordão de ouro, uma carta de um presidiário ensinando como sacar o auxílio emergencial e um valor de R$ 413,00 oriundo das vendas dos entorpecentes.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o traficante foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.