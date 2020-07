Guerra nos bastidores do poder!

A ida do vice-governador Major Rocha para o PSL (muitos acreditam que Bolsonaro ainda controlará o partido), foi como mexer numa casa de marimbondos (caba de oco, tatu e tapium de uma vez só). O fato abriu uma guerra de bastidores envolvendo o senador Márcio Bittar (MDB), governador Gladson Cameli (Progressista) o senador Sérgio Petecão (PSD) (todos contra o Rocha) com vistas às eleições de 2022. Ao que parece, orientado por um membro da bancada federal em Brasília, o governador resolveu apertar o torniquete para cortar o oxigênio.

A questão é que não precisa fazer pesquisas para saber que a base popular do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ainda é muito forte. Uma passada de pano nas redes sociais é flagrante a fidelidade dos seus apoiadores. Os evangélicos integram o principal núcleo de apoio. Nem mesmo o escândalo das rachadinhas nas Assembleia do Rio de Janeiro envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (quando era deputado tem abalado o prestígio do pai).

Muitos deputados estaduais e federais se elegeram na esteira do bolsonarismo que pregava o antipetismo e mudanças radicais no sistema político brasileiro, principalmente o combate à corrupção. Nada aconteceu de novo, mas esse movimento está mais vivo do que nunca. Bolsonaro começa a alcançar as classes C e D com a ajuda emergencial por conta da pandemia da Covid-19. A guerra política dentro da base governista terá consequências na eleição municipal em Rio Branco. É mais que óbvio, só não vê quem não quer.

“Se o diabo é o pai da mentira a raça humana é filha dele porque todo mundo (no mundo) mente todo dia, até por compaixão”. (Maria Rosa)

. O Luziel será ou não candidato a prefeito pelo Solidariedade?

. Sabe-se que o governador Gladson Cameli teve uma conversa com a deputada federal Vanda Milani (SD).

. O problema é que as cúpulas do SD, assim como os nanicos, não querem passar mais na frente da prefeitura.

. Quando passam, viram o rosto para a praça!

. É nesses termos!

. Todos os partidos e políticos que procuraram a prefeita Socorro Neri pedindo espaço na gestão para apoiar a sua reeleição foram rechaçados.

. Com exceção de um deputado federal!

. Chega a informação de que o governador Gladson Cameli pretende obrigar todos os secretários, diretores e demais cargos de confiança a apoiarem a reeleição de Socorro Neri.

. Será um Deus nos acuda dentro do governo!

. O Gladson, que é um bom sujeito de coração mole, deveria observar que alguns conselhos não vêm para o seu bem, mas para o mal!

. “Que Deus lhe dê discernimento dos espíritos e sabedoria para tomar a decisão que for a melhor para o povo”, dizia Afif Arão, pastor por excelência.

. Escala de valores da política:

. “Em 1º lugar o povo; em 2º o povo, em 3º os partidos políticos, em quarto os amigos porque nenhum governante é de ferro” (dizia Lúcidus Claudicas Césares. O “Manco”).

. Nunca ao contrário essa escala!

. O deputado Luís Gonzaga (PSDB) não parou de trabalhar um minuto por conta da pandemia da Covid-19; faz um mandato muito produtivo.

. Um sujeito que merece a reeleição para a Câmara Municipal é o presidente atual do poder, vereador Antônio Morais (PSB).

. Herdou do pai, Cosmo Morais, o amor pelas pessoas.

. O bom político é assim:

. Tem que gostar de gente e não ser uma almofadinha como se vê por aí.

. Por outro lado, bons nomes entram na disputa por uma vaga esse ano na Câmara!

. O povo continua com sede de mudança!

. Uma boa semana!