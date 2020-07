Governo divulga na manhã desta segunda (6) novo nível de risco do Acre

O Governo do Estado do Acre divulga às 10h desta segunda-feira (6) a nova classificação do nível de risco para Covid-19 no Acre. O anúncio ocorrerá em coletiva de imprensa por videoconferência.

O nível de risco está definido pelo Pacto Acre Sem Covid.

Os dados que serão apresentados são referentes ao período de 21 de junho a 4 de julho, utilizando-se da metodologia prevista no Decreto nº 6.206 de 22 de junho de 2020.

As medidas foram publicadas em edição especial do Diário Oficial do Estado, na sexta-feira passada, dia 3 de julho.