Gladson: “quem não quiser apoiar a Socorro, peça para sair”

O celular tocou na noite de ontem, no recanto do meu bunker. Para minha surpresa era o governador Gladson Cameli. A primeira vez que falo com ele nos últimos seis meses. Estávamos naquela de ele não me ligar e nem eu ligar para ele. Foi uma conversa demorada ao estilo do desabafo de um governante que se sente acossado por aliados, pelos números crescentes dos casos da Covid-19. Falando às torrentes, Cameli aproveitou para revelar ao BLOG DO CRICA o que pensa para a eleição municipal, tudo da forma mais franca possível. Durante a conversa política fez questão de ressaltar várias vezes que não apoiará candidato para perder a eleição. E que vai disputar a reeleição. Eis alguns dos trechos da conversa:

CANDIDATURA A PREFEITO

-Acho que o pessoal está pensando que estou brincando, quando falo que vou apoiar a candidatura da prefeita Socorro Neri. É a minha candidata. Só não será se não quiser. Ela preenche o perfil de quem quero como aliado na prefeitura de Rio Branco. A Socorro me inspira confiança. E vou logo avisando que não vou entrar na eleição para fazer número, mas para ganhar. Eu sei da minha potencialidade, vamos montar uma grande aliança para lhe ajudar na campanha.

MONTAGEM DA ALIANÇA

-Eu já conversei com a deputada federal Vanda Milani (SD), vou conversar com o deputado federal Alan Rick (DEM), com a ex-deputada federal Antônia Lúcia (PR), com o deputado federal Manuel Marcos (REPUBLICANOS) e tentar trazê-los para uma aliança de apoio à candidatura da Socorro. Eu não entro em eleição para perder. Essa eleição servirá para que eu veja quem está ou não está comigo. Quem quiser tomar outro rumo, também pode tomar. Eu estava parado até aqui por causa da pandemia e muita gente achou que eu ia deixar correr tudo solto e que iam me empurrar um candidato a prefeito goela abaixo. Erraram!

NÃO ME PATRULHEM

-Todo mundo tem o direito de escolher o seu candidato a prefeito de Rio Branco. Quem dizer que, só o Gladson é que não tem esse direito? Alguns me criticam com a desculpa que a prefeita Socorro Neri não é do meu grupo. Os partidos escolheram vários candidatos que não estavam no grupo que me elegeu, e somente eu é que não posso fazer isso? Não abro mão de escolher meu candidato. E não transfiro essa decisão para ninguém.

POSIÇÃO DO SECRETARIADO

-É bem capaz de eu sendo governador aceitar que um secretário, diretor ou ocupante de cargo de confiança vá fazer campanha ou apoiar um candidato a prefeito de Rio Branco que não seja o meu. Isso não vai acontecer. Quem os nomeou fui eu e não os presidentes dos seus partidos. Não obrigo ninguém. Quem não quiser me acompanhar terá a liberdade de apresentar o seu pedido de demissão e não guardarei nenhuma mágoa. Na véspera da convenção municipal quero todos com pedidos de demissões em cima da minha mesa. E vai depender de cada um escolher o seu caminho, apoiar quem quiser, mas fora do cargo. Os cargos são do governo e não dos partidos. Quem não quiser apoiar a Socorro, peça para sair. Só vou livrar desta cobrança meu amigo Pádua Bruzugu.

PROGRESSISTAS

-Estou pedindo que a direção dos PROGRESSISTAS marque uma reunião comigo para decidir de vez se o partido vai me acompanhar ou não vai. O que não aceito é me chegarem com prato feito (candidatura do Tião Bocalom) e querer que eu apoie sem ter conversado comigo. Não assino cheque em branco. Também não vou forçar o partido a nada, eles é que decidirão o que é melhor para eles na eleição municipal. Eu já decidi que vou com a candidatura da Socorro.

SENADOR SÉRGIO PETECÃO

-Não nego que chamei o senador Sérgio Petecão (PSD), uma pessoa de quem gosto, e pedi para fazer uma articulação política para a escolha de um candidato a prefeito da capital para nosso grupo apoiar. Mas não pedi que já chegasse com um nome sem discutir comigo. Discutiram com o Bestene? Discutiram com o Ney Amorim? Eles desistiram de ser candidato a prefeito? Não sei, nunca ninguém me disse nada. Se Os PROGRESSISTAS queriam um nome para unir, por qual razão o Petecão não colocou o nome da Marfisa? É por isso é que quero a conversa com o PROGRESSISTAS.

MOVIMENTAÇÕES POLÍTICAS

-Tenho assistido as últimas movimentações políticas. Besta é quem pensar que eu sou besta. Vou montar o meu próprio grupo de partidos para eleger a prefeita Socorro Neri. É ela que tem a minha confiança. Não vou apoiar candidato no qual eu não tenho confiança.

CRUZEIRO DO SUL

-Vou logo avisando ao pessoal do meu partido em Cruzeiro do Sul. Eu apoiaria a candidatura do prefeito Ilderlei Cordeiro, mas não sei como vai ficar a sua situação na justiça. Mas, se ele não for candidato não venham de última hora com outro nome pelo qual não tenho simpatia, porque eu não apoiarei. É bem capaz, de sendo governador, eu não ter o direito de nem indicar o candidato a prefeito do meu município. Só sendo!

DESGASTE DA PANDEMIA

-Tenho andado muito focado no combate à pandemia. Ontem (sábado) nem dormi direito, é muita preocupação, muita coisa para resolver. Mas vamos vencer. Eu quero destacar que estou tendo um apoio importante da prefeita Socorro Neri, que tem sido uma companheira nesta luta. O problema é que muita gente que não colabora só sabe cobrar.

PROGRAMA ALIMENTAR

-Estou preparando um programa alimentar que vai beneficiar 100 mil famílias em todo estado, quero levar comida para as mesas das pessoas carentes. Também vou abrir um pacote de obras para aquecer a economia.

FUTURO POLÍTICO

-Tem muita gente enganada que vai assumir o governo. Eu serei candidato à reeleição. Aliás, eu serei, não; eu sou candidato à reeleição. Vou bem trabalhar, me matar para organizar um governo que peguei acabado, para deixar alguém sentar na cadeira de governador? Gosto de governar e quero ajudar os acreanos, por isso vou para mais um mandato. Quem quiser sair candidato a senador que saia. O meu projeto político já está traçado e não terá volta.

SAÍDA DO ULYSSES

– Quero aproveitar para deixar claro que, eu é que não queria mais o Coronel Ulysses no comando da PM. Depois da crítica que fez à forma como conduzo o combate à pandemia, chamei o secretário de Segurança, Paulo Cézar, e avisei a ele para comunicar ao Ulysses para pedir para sair.

ESTÃO ENGANADOS

-Tem muita gente enganada com o Gladson, acha que vai mandar no governo, que vou servir de enfeite, mas aguardem as medidas que vou tomar para mostrar que, quem manda no governo sou eu. Partido nenhum diz o que o governador faz ou deixa de fazer. Aguardem!

BITAR NOTA MIL

-Tenho recebido muito apoio neste combate à pandemia por parte de toda a bancada federal. Mas quero destacar o empenho do senador Márcio Bittar (MDB), que tem sido nota mil.

MUDANDO DE ASSUNTO

Dando outro rumo à prosa da política, tudo indica que o SD não vai com candidatura do advogado Luziel Carvalho para a prefeitura de Rio Branco. O carão público que levou da direção regional e a conversa da deputada federal Vanda Milani (SD) com o governador, apontam nesta direção

ACAMPADO NA TRANSACREANA

No meio do redemoinho político o senador Sérgio Petecão passou os últimos dois dias percorrendo a Transacreana, conversando com moradores, dormindo nas vilas da comunidade, fazendo a chamada política do pé no chão. Sabe que os votos que decidem estão nos grotões.

NÚMEROS MENORES

Pela estatística enviada ontem ao BLOG, o número de mortes violentas no estado é bem inferior ao total de mortes do mesmo período do ano passado. Registro a conquista.

CAMELÔS FURIOSOS

Os camelôs estão furiosos com a prefeita Socorro Neri, sentem-se traídos pela destinação que quer dar ao Shopping Popular para a iniciativa privada. Vai dar confusão na Câmara Municipal de Rio Branco. Acho que, faltou mais conversa da prefeitura com a categoria, antes de enviar o projeto de lei que trata do assunto, para a apreciação dos moradores.

PARTICIPAÇÃO DIRETA

O ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) vê a eleição municipal como um laboratório, não haverá mais reuniões grandes, aglomerações, e as redes sociais terão papel importante para alavancar as candidaturas. Mas garante que estará direto na campanha do Daniel Zen (PT) á PMRB.

FRASE MARCANTE

“Um político divide os seres humanos em duas classes: instrumentos e inimigos”. Friedrich Nietzsche.