Enquanto Gladson o renega, Bocalom é apresentado ao presidente nacional do Progressistas

Enquanto o governador Gladson Cameli o renega e declara apoio escancarado a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB) nas eleições de 2020, o ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom, apoiado pela senadora Mailza Gomes (Progressistas) foi apresentado nesta segunda-feira, 6, em Brasília, como o pré-candidato do PP para a prefeitura de Rio Branco ao presidente nacional da sigla, Senador Ciro Nogueira.

“Amigos, nesta segunda-feira,06, em reunião com o presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, apresentei a ele o nosso progressistas Tião Bocalom, pré-candidato em Rio Branco. Bocalom é um homem íntegro, tem experiência em gestão, já foi prefeito e sua trajetória política é muito admirada pelos acreanos. Ele está à disposição para contribuir com o desenvolvimento de nossa capital acreana”, disse a senadora Mailza Gomes ao divulgar a foto do encontro em suas redes sociais.

Segundo Mailza, o senador Ciro reforçou a importância das candidaturas e a autonomia do partido para essa construção, principalmente na capital do Acre. “Na oportunidade, ressaltei ao presidente a meta da legenda é fazer o máximo de prefeitos e vereadores em todo o estado neste ano e que o Progressistas está empenhado na construção de um Acre melhor junto com o nosso governador Gladson Cameli, parlamentares e filiados”, disse a senadora.