Enem 2020: aplicativo traz acesso à simulados e provas anteriores para os estudantes 

Disponível para iOS e Android

Está disponível a partir de hoje, 6 de julho, a nova versão do aplicativo oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para estudantes que buscam simulados como ferramenta de preparação para a prova. Outra novidade da atualização no app são as questões de provas aplicadas em anos passados, em todas as quatro áreas de conhecimento avaliadas no exame – linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias.

O simulado Enem possibilita que o candidato possa conhecer, na prática, a estrutura da prova, os elementos cobrados e o nível dificuldade em cada área do conhecimento. Assim, é possível saber os seus pontos positivos e o que precisa melhorar para alcançar resultados mais satisfatórios.

O aplicativo está disponível para iOS e Android. Outra vantagem do app é que pode ser utilizado para checar dados pessoais, fazer pedido de isenção da taxa de inscrição, visualizar local de provas e também os resultados.

Principais funcionalidades do App Enem:

Cronograma do Enem 2020

Simulado Enem

Provas de edições anteriores

Mural de avisos

Perguntas frequentes

Acompanhamento da inscrição

Notícias

Histórico de participações anteriores

Fonte: Agência Educa Mais Brasil