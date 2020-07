Enciumado, homem invade casa e fere atual marido de sua ex-mulher a golpes de faca

Mais uma tentativa de homicídio foi registrado na capital. Leandro Lima do Carmo, de 26 anos, foi ferido a golpes de faca dentro de uma residência localizada no ramal Bom Jesus, no bairro Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas ao ac24horas, Leandro estava em casa com sua esposa, se arrumando para ir trabalhar, quando o ex-marido de mulher invadiu a residência e, com ciúmes, desferiu dois golpes de faca que atingiram Leandro no ombro e nas costas.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e conduziu o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com o médico Antônio Castro, o estado de saúde de Leandro é gravíssimo, pois, a vítima perdeu muito sangue quando foi ferido na região do ombro. Segundo o médico, a faca pode ter rompido a artéria de Leandro.

A Polícia Militar foi acionada e fez patrulhamento na região em busca de prender o criminoso. Até o término desta matéria, o autor do crime não foi encontrado. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).