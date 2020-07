Edvaldo Magalhães nega entrada do PCdoB na gestão de Ilderlei Cordeiro

O deputado estadual Edvaldo Magalhães, da executiva estadual do PCdoB e líder do partido na Assembleia Legislativa, afirma que a nomeação de José Maria Freitas na Secretaria de Comunicação da prefeitura de Cruzeiro do Sul, não representa a entrada do partido na gestão de Ilderlei Cordeiro (Progressistas).

Segundo ele, o convite feito e aceito por Zé Maria é de caráter pessoal. Reafirma que PCdoB não participou da campanha, não ajudou na construção da vitória e, portanto, não integra a gestão de Ilderlei.

“Esqueceram de combinar com os russos. Desde quinta-feira estou tratando disso com o Zé e com o presidente do PCdoB de Cruzeiro, o Edivaldo Gomes . Nossa posição é essa: o PCdoB está fora da gestão de Cruzeiro do Sul”, finalizou Magalhães.