Domingo é marcado por três tentativas de homicídios e sequestro, na Capital

A noite desse domingo, 5, foi marcada por mais três tentativas de homicídios e mais um sequestro em Rio Branco. Três homens foram feridos a golpes de armas brancas (faca e garrafa de vidro). Os crimes aconteceram na rodovia estadual AC-10 e nos bairros Nova Esperança e Adalberto Sena, todos na capital acreana.

A primeira ocorrência foi registrada no Ramal do Frigorífico, no km 8, da Rodovia Estadual AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, zona rural de Rio Branco. Luiz de França da Silva e Silva, de 38 anos, foi ferido com vários golpes de faca pelo corpo, após ser sequestrado por membros de facção.

Luiz estava caminhando no bairro Caladinho quando foi abordado por homens não identificados em um Táxi. Os criminosos, em posse de facas, obrigaram a vítima entrar no veículo e seguiram até o Ramal na Estrada de Porto Acre. Luiz foi brutalmente esfaqueado na região das costas, ombros, braços, rosto, abdômen e peito. Os criminosos só pararam de ferir a vítima quando Luiz fingiu estar morto. Os acusados entraram no carro e fugiram do local.

Mesmo gravemente ferida, a vítima ainda conseguiu levantar e pedir ajuda de moradores, que acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram Luiz ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

A segunda ocorrência aconteceu na rua 7 de setembro, no bairro Nova Esperança. Um jovem identificado como Henrique Moura de Araújo, de 18 anos, foi agredido com ripas e ferido com um golpe de faca no pescoço, após uma discussão em uma bebedeira entre ‘amigos’. Ele conseguiu correr e fugir dos autores do crime. A ambulância do SAMU foi acionada, e o conduziu até o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. O estado de saúde do paciente é grave, conforme a equipe de atendimento.

A última ocorrência da noite desse domingo aconteceu em um bar localizado no bairro Adalberto Sena. Francisco das Chagas de Freitas Vidal, de 34 anos, também estava bebendo com amigos quando, na saída, discutiu com algumas pessoas, que começaram uma briga.

Um dos agressores quebrou uma garrafa e desferiu vários golpes no braço direito de Francisco. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro da capital. A Polícia Militar foi acionada em todas as ocorrências, mas até o momento ninguém foi preso. Os casos serão investigados pelos agentes de Polícia Civil.