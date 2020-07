Covid-19: trabalho remoto na Justiça Federal do Acre segue até 2 de agosto

A Justiça Federal do Acre prorrogou para 2 de agosto as medidas de prevenção e redução dos riscos de disseminação e contágio pela Covid-19, incluindo o trabalho remoto em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A Justiça Federal está realizando estudos para a obtenção de informações técnicas e sanitária para escalonar o retorno às atividades presenciais, que deve ocorrer de modo gradual e em tempo oportuno visando preservar a saúde dos magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e usuários em geral.