Com nível laranja, Cruzeiro do Sul poderá flexibilizar abertura do comércio

Em anúncio feito na manhã desta segunda-feira, 6, pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, a regional do Juruá foi reclassificada para bandeira laranja, nível de alerta . A medida incluiu os municípios Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá.

A mudança de nível permite às prefeituras autorizar a abertura de forma gradual do comércio. No nível laranja, ficam autorizadas a funcionar :lojas de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, comunicação, informática, áudio, vídeo e colchoarias, lojas de materiais de construção, empresas e obras do ramo da construção civil e demais estabelecimentos de sua cadeia de produção, distribuição e comercialização.

Permite ainda a reabertura do shopping, feiras livres, comércio de rua e ambulantes e da indústria em geral. Bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveterias e similares, distribuidoras podem oferecer, exclusivamente, o serviço de delivery e/ou drive-thru.

Nesta fase, todas as atividades comerciais devem seguir os protocolos sanitários e limitar o atendimento a 30% da capacidade dos estabelecimentos .

Já os espaços públicos, como o Igarapé Preto e outros banhos, parques, quadras poliesportivas, campos de futebol comunitário, espaços destinados para atividades físicas e similares, eventos religiosos em templos ou locais públicos, de qualquer credo ou religião, teatros, cinemas e apresentações culturais permanecem fechados.

A coordenadora do Grupo de Apoio Acre Sem Covid, Karoline Sabino, destaca que cabe a cada prefeito analisar as condições de saúde para verificar se existe a necessidade de endurecimento das medidas para controlar a pandemia.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, vai anunciar as medidas do município nesta terça feira, 7, na Escola Flodoardo Cabral, onde se reunirá com empresários e representantes de vários setores.

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Evandro Bezerra, ressalta que vai aguardar pelo posicionamento da prefeitura para decidir sobre o novo formato da Operação Pandemia II, que no final de semana fechou o famoso Igarapé Preto e Banho do Rio Môa.

A análise dos indicadores

A classificação dos níveis é feita com base em três critérios: dados referentes à contaminação pelo coronavírus, responsabilidade social e capacidade do sistema de saúde.

A regional do Juruá obteve a nota 14 no período de 21 de junho a 4 de julho. Apresentou redução de 18% do número de notificações de síndrome gripal e de 14% do número de internações por síndrome respiratória aguda grave e crescimento de 35% do índice de novos casos de Covid-19. O Juruá também não apresentou variação no número de mortes registradas.

Das três regionais do Acre, apenas a do Juruá foi reclassificada, passando no nível de emergência para o de alerta.