Com discurso político na posse de Paulo Cézar, Ulysses diz que sociedade precisa amar a PM

Na posse do novo comandante da Polícia Militar do Estado do Acre, o ex-comandante, agora na reserva, coronel Ulysses Araújo, fez um discurso político afirmando que a sociedade precisa amar a Polícia Militar. “Eu consegui um pouco disso”, acrescentou.

A posse, que ocorreu na tarde desta segunda-feira, 6, contou com a presença do vice-governador Major Rocha. Ainda de acordo o coronel reformado, o maior patrimônio da Polícia Militar do Acre é a sociedade. “Conseguimos trazer a sociedade para próximo da PM”, afirmou.

Ulysses estava em Brasília quando foi convidado a assumir o comando da PM no Acre em novembro do ano passado. Nos meses de janeiro e fevereiro, enfrentou uma grave crise no sistema de segurança pública, com uma guerra declarada entre as facções.

O coronel pediu para sair do cargo e se aposentar. Ele se filiou no PSL junto com o vice-governador Major Rocha. Os planos políticos do ex-comandante não foram revelados, tem falado a amigos que a primeira coisa que fará é se dedicar ainda mais à família.

“Deixo o comando da PM com a sensação de dever cumprido”, concluiu.