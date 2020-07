Baixo Acre acumula maior número de infectados pela Covid-19

A regional que contempla sete municípios do Acre é a que detém o maior número de casos oficiais de Covid-19 em odo o estado. O Baixo Acre tem atualmente, somando os números de Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre, Capixaba, Plácido de Castro e Acrelândia, ao menos 8.873 casos confirmados da doença.

A regional do Juruá, que abrange Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, é a segunda com mais casos confirmados de contaminação pelo vírus. A capital do Acre, Rio Branco, é a que possui mais casos, com 7. 428 testes positivos.

Até agora, o estado tem 14.622 testes positivos para Covid-19 após mais de 34 mil pessoas realizarem exames para detectar o vírus. Destes, 19. 521 testes foram descartados. 8. 243 pessoas infectadas já receberam altas médicas, enquanto que 392 pessoas já morreram vítimas da doença.