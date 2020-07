Aneel anuncia adesão da Energisa Acre ao empréstimo de R$ 66 milhões da Conta-Covid

O volume total financeiro dos empréstimos das distribuidoras a serem pagos pela Conta-covid alcançou o valor de R$ 14,8 bilhões.

Das 53 concessionárias de distribuição existentes no País, 50 formalizaram o pedido de empréstimo atendendo os critérios da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A Energisa também fez a adesão e pode acessar a mais de R$ 66 milhões do recurso criado para dar mais fôlego às concessionárias que sofrem com os efeitos da pandemia do novo coronavírus no setor.