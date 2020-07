Acre vai realizar leilão virtual de 45 veículos no próximo dia 20

O Acre vai realizar no próximo dia 20 de julho um leilão virtual de veículos promovido pela secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas/Senad, em parceria com a secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Para participar, os interessados devem acessar o edital com as regras do leilão no endereço eletrônico www.saleiloes.com.br e fazer um cadastro para receber login e senha de acesso.

O leilão está previsto para iniciar às 10h, onde 45 itens estarão na lista, entre carros e motos. Os veículos são oriundos de processos criminais envolvendo o tráfico de drogas. Segundo o governo, o valor arrecadado com as vendas será revertido em políticas públicas de prevenção e combate às drogas e 20% a 40% serão enviados à polícia responsável pela apreensão desses veículos.

Para o Estado, “é uma forma de reter o aparato econômico de traficantes, bem como evitar a deterioração do patrimônio apreendido, diante da baixa taxa de revisão das sentenças”, disse a presidente da Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens do Estado do Acre, delegada Márdhia El Shawwa.