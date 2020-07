Acre tem 66 novos casos e 3 novas mortes por Covid-19 nesta segunda-feira

Após o governo do Acre informar que o Região do Vale do Juruá deixou o nível vermelho e passou ao nível laranja nos critérios definidos pelo Pacto Acre sem Covid, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou seu boletim parcial da doença no início da tarde desta segunda-feira, 6.

O número de novos casos foi baixo. Apenas 66 nas últimas 24 horas. A comemoração só ainda não é possível porque não foram incluídos os resultados de testes rápidos. Com o novo acréscimo, o número de pessoas infectadas sai de 14.622 para 14.688.

O que continua diminuindo é o número de óbitos. Depois de mais de 24 horas sem nenhuma morte, a Sesacre informa que de domingo para esta segunda foram confirmadas três novas vítimas fatais. O número é menor do que a média registrada no mês de junho de 4,3 mortes por dia.

A pandemia já matou 394 pessoas no Acre. Os três novos óbitos são de 3 pessoas do sexo masculino, com idades entre 52 e 85 anos, todas de Rio Branco.