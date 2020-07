Acordão garante Valério na presidência do PSL e Ulysses como vice

A nova executiva estadual do PSL está oficialmente formada após os atritos ocorridos na semana passada na briga por espaços. Com a vinda do vice-governador Major Rocha para a sigla, uma grande acordão foi selado entre os novos membros do partido e os antigos, liderados por Pedro Valério.

Foi oficializado na tarde desta segunda-feira, 6, o retorno de Valério a presidência e também o encaixe do Coronel Ulysses Araújo como vice-presidente do partido. O filho do ex-coronel Hildebrando Pascoal, Hildegard Pascoal, será o secretário-geral. A primeira secretaria será composta por Hemerson Gomes e a tesouraria por Eduardo Queiroz Yarzon.

A atual diretoria ficará no comando do PSL acreano até 31 de dezembro de 2020. Após isso, uma nova composição deverá ser feita.