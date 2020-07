Rio Branco está pronta para a reabertura?

Centenas de notificados por violação à quarentena, isolamento social entre os melhores do país, testagem em massa e adaptações sanitárias definem nesta segunda-feira (6) o “novo normal” na capital do Acre

Entre 18 de março e 29 de junho foram notificados 749 estabelecimentos e atividades por descumprimento à quarentena para conter o avanço da Covid-19 em Rio Branco.

Os dados foram repassados ao ac24horas neste domingo (5) pela secretária de Saúde, Jesuíta Arruda.

O período soma 101 dias, o que indica que pelo menos sete estabelecimentos ou atividades foram visitados todos os dias pelos fiscais da prefeitura por violação das regras de isolamento social.

As regras podem ser flexibilizadas ou não a partir desta segunda-feira (6) quando o comitê de enfrentamento ao novo coronavírus avalia o quadro pandêmico na capital.

Os primeiros oito testes rápidos realizados no bairro Cadeia Velha no inquérito epidemiológico conduzido pela Secretaria Municipal de Saúde apresentaram todos resultado negativo. Não é possível, apenas com esse dado, fazer qualquer tipo de avaliação científica ou estatística. Moradores de cerca de 130 bairros serão testados.

Os dados mostram Rio Branco em situação complexa mas a prefeita Socorro Neri já avaliou que as medidas surtiram efeitos porque, fosse o contrário, o sistema de saúde estaria em colapso.

Segmentos empresariais dizem que Rio Branco já pode passar de fase e reabrir negócios não essenciais. Se a avaliação desta segunda-feira passar Rio Branco à fase ´laranja´, o Shopping Via Verde poderá reabrir seguindo protocolos sanitários estabelecidos na Resolução 02 do Comitê Especial de Acompanhamento da Covid-19, com capacidade limitada a 30% do total, além de delivery e drive-thru. Na fase laranja, está proibido o funcionamento da praça de alimentação e áreas recreativas.

O dado mais curioso destes tempos é a taxa de isolamento social, que oscila muito ao longo de uma semana e tende a subir nos sábados e domingos –e, no caso do Acre, segue entre os melhores do País apesar de manter-se muito abaixo do ideal. Neste sábado (4), por exemplo, o Índice de Isolamento Social do Acre foi de 44,45%, que só perdeu para o do Piauí, de 49,63%, segundo a agência In Loco.

Os gráficos do Relatório da Mobilidade da Comunidade, produzido pelo Google, revelam que os acreanos seguem preocupados com os ônibus lotados ou demorados, já que a mobilidade nas estações caiu 61%, segundo os dados mais atuais, do dia 27 de junho. No entanto, a mobilidade em mercados e farmácias cresceu 4% comparando com o período anterior, 6 de junho.

Para muitos, parece haver uma distopia entre os números e realidade: as ruas da cidade estão lotadas de carro dia e noite como se os moradores não vivessem sob a égide de um vírus mortal.

De parte do Governo do Estado, a autorização de funcionamento foi elencada para 43 diferentes setores. Citando restaurantes, lanchonetes, pizzarias, sorveterias e similares como exemplo, na prática, funcionará da seguinte maneira: quando o nível de risco for de emergência (vermelho), os estabelecimentos funcionarão conforme o Decreto nº 5.496 e suas alterações; em situação de alerta (laranja), apenas os serviços de delivery e drive-thru serão permitidos; no cenário de atenção (amarelo), as atividades devem obedecer os seguintes protocolos sanitários: capacidade limitada a 50% do número de mesas nos ambientes interno e externo, distância linear mínima de 2,5 metros entre mesas, além de delivery e drive-thru. “Música ao vivo e som ambiente em volume elevado estão proibidos”, lembra a Agência de Notícias do Acre.

“Temos uma equipe técnica capacitada no acompanhamento dos Níveis de Risco que se baseia em dados científicos para emitir a classificação de cada município. Esperamos muito superar este momento e a colaboração da sociedade é muito importante para que isso aconteça”, observa o secretário estadual de Saúde e coordenador do Comitê de Acompanhamento da Covid-19, Alysson Bestene.

O Acre tem quase 15 mil infectados pelo novo coronavírus, a maior deles em Rio Branco.