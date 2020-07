PSDB diz em nota que provável vice do pré-candidato Minoru não foi discutida no partido

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB/AC comunica que ainda não foi escolhido o vice para compor a chapa da pré-candidatura para a prefeitura Municipal de Rio Branco no pleito de 2020. O partido compreende as conjecturas feitas pelos analistas políticos e jornalistas, contudo é preciso enfatizar que não há, no presente momento, qualquer conversa com partidos ou figuras públicas, para a definição de um vice para o PSDB. Todas as ilações, nesse sentido, não são verdadeiras.

Todas as deliberações para a definição do vice, em uma possível candidatura do PSDB, serão reguladas pelo diálogo franco e democrático com todas as siglas partidárias que farão parte do arco de nossas alianças.

É preciso enfatizar à população de Rio Branco que todas as informações oficiais referentes à definição do vice serão feitas diretamente pelo PSDB e pelas páginas oficiais do pré-candidato, Minoru Kinpara, no Facebook e no Instagram.

Estamos sempre à disposição para sanar quaisquer dúvidas e prestar esclarecimentos.

Mário Paiva

Presidente da Executiva do PSDB/Rio Branco