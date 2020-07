Linha emergencial do FNO emprestou R$ 11,2 milhões a 217 empreendedores do Acre

Pequenos empreendedores em atividades urbanas no Estado do Acre já efetuaram 217 financiamentos que somaram R$ 11,2 milhões das linhas emergenciais de crédito do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Norte (FNO).

Os dados do Ministério de Desenvolvimento Regional indicam que no Norte e no Nordeste já contrataram, até 26 de junho, R$ 841,5 milhões das linhas emergenciais de crédito dos Fundos Constitucionais de Financiamento destas regiões – FNO e FNE, respectivamente. A iniciativa do Governo Federal foi criada para mitigar os impactos econômicos da pandemia de Covid-19. Foram disponibilizados, a partir de abril, R$ 5 bilhões para as duas macrorregiões.

Administrados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, os recursos são concedidos pelo Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. São R$ 3 bilhões destinados aos estados nordestinos, enquanto outros R$ 2 bilhões atendem o Norte.

Nas duas regiões, a maioria dos contratos foi feita pela modalidade ‘Capital de Giro’, que assegura até R$ 100 mil por beneficiário. Foram contratados R$ 652,1 milhões no Nordeste, o que representa 93% do total até agora. Já no Norte, os financiamentos nesta categoria somaram R$ 132,1 milhões, o equivalente a 96,1% do total disponibilizado pelo FNO.

Os recursos podem ser utilizados em despesas de custeio, manutenção e formação de estoque e, ainda, para o pagamento de funcionários, contribuições e despesas diversas com risco de não serem honradas por conta da redução ou paralisação das atividades produtivas.

A outra linha especial é voltada a investimentos e oferece até R$ 200 mil por beneficiário. O empreendedor pode investir e, ao mesmo tempo, utilizar o recurso como capital de giro. No Nordeste, foram contratados R$ 49,2 milhões, enquanto outros R$ 8,1 milhões foram acessados no Norte.