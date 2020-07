Homem leva facada enquanto dormia após discutir com a esposa

O idoso Aldo Miranda de Medeiros, de 72 anos, foi ferido com uma facada no abdômen pela própria mulher após uma discussão na tarde deste domingo (5), em sua residência localizada na Travessa Tião Natureza, no bairro Palheiral, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Aldo chegou em casa, possivelmente embriagado e entrou em discussão com sua mulher, que já havia o ameaçado de morte. Após a briga, a vítima foi para seu quarto e ao dormir, a mulher desferiu um golpe de faca no marido.

Populares acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que conduziu o idoso ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A mulher fugiu e não foi encontrada pela Polícia Militar. A tentativa de homicídio será investigada pela Polícia Civil.