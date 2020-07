Governo entrega respiradores à direção do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul

Na manhã deste domingo, 5, o governador Gladson Cameli, entregou à direção do Hospital de Campanha de Covid-19 em Cruzeiro do Sul, 15 respiradores que serão instalados nos leitos de UTI da unidade hospitalar. A usina de gases medicinais deverá chegar à cidade nesta segunda e a previsão é que o Hospital de Campanha entre em funcionamento na sexta, 10, com a transferência de pacientes para o local.

Gladson lembrou que, por causa da escassez deste tipo de equipamento e com a burocracia, a aquisição dos respiradores levou cerca de 40 dias. “Houve também atraso na entrega da usina, mas tudo já foi superado. Agora é instalar e pôr pra funcionar. A direção do Hospital do Juruá me confirmou agora que há leitos disponíveis. Mas na sexta vamos já poder transferir pacientes pra cá”, afirmou o governador, citando ainda que medicamentos também serão enviados para Cruzeiro do Sul esta semana.

Atualmente o Hospital do Juruá está com 6 pacientes na UTI, sendo entubados.

O diretor do Hospital do Juruá, médico Marcos Lima, cita que os servidores que vão atuar no Hospital de Campanha já foram contratados e estão prontos para trabalhar.

O hospital será administrado pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Associação Nossa Senhora da Saúde (Anssau), mesma instituição responsável pelo Hospital Regional do Juruá. A OSCIP é administrada por religiosas.

Testes rápidos

Cameli assegurou ainda que, esta semana fará convênio com a prefeitura de Cruzeiro do Sul, para o oferecimento de testes rápidos de Covid-19 através de laboratórios particulares da cidade.