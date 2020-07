Gladson vai resgatar ações dos ex-governadores Romildo e Orleir ao anunciar “Auxílio Enche o Bucho”

O longo período de isolamento social força a mente e lembranças do passado nos faz seguir firme, acreditando em dias melhores. Nos últimos dias o governador Gladson Cameli tem refletido sobre boas ações do passado. Na sexta-feira, 3, teve longas conversas com a ex-primeira dama do Acre, Beatriz Cameli. No sábado consolidou uma ideia e na manhã deste domingo, 5, resolveu torna-la de conhecimento público.

Sem entrar em detalhes o governador Gladson Cameli anunciou que vai lançar nos próximos dias um auxílio emergencial que visa alcançar a população carente do Estado.

O benefício, segundo ele, “é para o povo comer e será como um Auxílio Enche o Bucho”, disse Cameli fazendo quem ouviu as declarações lembrarem das ações do ex-governador Romildo Magalhães.

“Me aguardem”, avisou Cameli, sem explicar como, quando e de que forma o auxílio será concedido e se o objetivo é minimizar os impactos econômicos apenas durante a pandemia de coronavírus.

Gladson também segue a tradição da família com doações aos mais carentes. O tio dele, Orleir Cameli, quando foi prefeito de Cruzeiro do Sul, doou 500 vacas para produtores rurais.

A ex-primeira dama de Cruzeiro do Sul e do Estado, Beatriz Cameli, cita que Gladson é como o tio, Orleir, que se preocupava com a fome e não se importava em ser chamado de assistencialista. “Em Cruzeiro do Sul hoje tem gente com rebanho de gado formado a partir das vacas doadas por Orleir quando ele foi prefeito daqui”, lembra ela.

“O Gladson tem esse mesmo coração do tio dele e pensa com praticidade: se tem fome tem que comer”, diz Beatriz.

GOVERNOS PASSADOS

Romildo Magalhães, que governou o Acre de 1992 a 1994, instituiu em seu governo dois projetos populares. Um, denominado “Pé no Chão”, visava garantir trafegabilidade nas estradas vicinais e ramais que garantisse o escoamento de produção de pequenos produtores e, um segundo chamado “Sopão Enche o Bucho”, que tinha o objetivo de levar 5 mil refeições diárias na periferia de Rio Branco.

Orleir Cameli, [tio de Gladson], governou o Acre de 1995 a 1999. Entre vários programas sociais, criou o “Pão Nosso”, um programa que distribuía sacolões e, todos os municípios do Acre. A entrega era feita mensalmente e atingia, segundo o governo da época, cerca de 30 mil famílias.

Na verdade, em sua simplicidade, Gladson se alinha ao pensador americano Benjamin Franklin [1706-1790], que costumava dizer que “quem vive só de esperanças, morrerá de fome”.