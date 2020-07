Extensor criado na Ufac melhora uso da máscara contra Covid-19

A equipe do Laboratório de Biologia Animal da Ufac, no campus Floresta, desenvolveu um extensor de máscaras para distribuição gratuita, com o objetivo de contribuir para o combate à pandemia do novo coronavírus.

O acessório permite aliviar a pressão causada pelo elástico, tornando o uso prolongado da máscara mais confortável.

Além disso, pode auxiliar pessoas que, por problemas congênitos ou acidentes, tenham danos permanentes na orelha, o que dificulta o uso de máscaras convencionais. (Ufac)