Ensino à distância, um novo desafio para educar acreanos do campo e da cidade

Paralisadas desde o dia 17 de março, escolas públicas do Acre se transformaram em espaços fechados e sem graça. O barulho tão comum nesses espaços deu lugar ao silêncio e o medo.

O antes tão questionado ensino à distância volta a ser a bola da vez tem a sua eficácia colocada à prova nesse tempo de Covid-19. No Acre mais de 150 mil estudantes foram afetados com a paralisação das aulas presenciais.

Para nós acreanos é uma novidade. Professores e alunos estão lutando para se adaptar a esse novo modelo de ensinamento. Na cidade ou na zona rural, a dúvida é a mesma: Será que esse sistema funciona?

O ac24horas percorreu por caminhos na cidade e campo para mostrar esse desafio, onde professores, alunos e pais aprendem juntos novas lições. O videomaker Kennedy Santos ouviu familiares de alunos das redes particular e pública. Acompanhou gravações de alguns programas no rádio e tv e mostra com exclusividade a realidade do ensino acreano em tempos de pandemia. Assista!