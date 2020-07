Em 90 dias, é a primeira vez que Acre não registra mortes por Covid-19

Após 90 dias, uma ótima notícia. Desde o dia 6 de abril, quando o Acre registrou a primeira morte por Covid-19, é a primeira vez que o Acre tem 24 horas sem registro de nenhum óbito.

Se a boa notícia pode representar a diminuição dos casos e das mortes só os próximos dias dirão.

Já em relação aos novos casos, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) registra neste domingo, 5, mais 135 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado. O que faz com que o número total da doença no Acre suba de 14.487 para 14.622.