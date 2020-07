Corpo em decomposição é encontrado dentro de igarapé, em Rio Branco

O corpo de Marcelino Costa do Carmo, de 33 anos, foi encontrado em estado de decomposição e com marcas de perfurações no pescoço na tarde deste domingo (5), na região rua Padre Cícero, na travessa Açaí, dentro do Igarapé São Francisco, no bairro da Paz, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Marcelino foi encontrado próximo ao monte de oração Santo Espírito por populares que passavam pela às margens do Igarapé.

Segundo informações de familiares, Marcelino sofria de uma deficiência física e estava desaparecido desde o dia 2 de julho.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. A polícia não soube informar a motivação do crime e caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).