Basa quebra recorde no Acre em meio à pandemia do coronavírus

Superintendente José Luiz explica como conseguiu contornar a crise e ter resultados de sucesso; agora banco lança o Plano Safra 20/21 e pode garantir aos investidores acreanos mais de R$ 100 milhões

Tratando de economia em meio à crise gerada pelo novo coronavírus, o Bar do Vaz apresenta neste domingo, 5, uma edição especial do programa em conversa com o novo superintendente do Banco da Amazônia (Basa) no Acre, José Luiz Cordeiro. No diálogo com o jornalista Roberto Vaz, Cordeiro elenca as medidas de inovação realizadas pelo banco para continuar atendendo a demanda dos empresários e produtores durante a pandemia.

O decreto governamental que fechou temporariamente o comércio impôs uma nova realidade a todos os setores da economia local. Foi então que o Basa se tornou um dos esteios para que empresários, pequenos, médios e grandes produtores do estado pudessem seguir trabalhando e gerando renda, mesmo com dificuldade por conta da mudança radical na rotina da sociedade provocada pelo vírus.

“Foram disponibilizadas linhas de crédito especiais para as pequenas e micro empresas e também para o setor da produção rural. Mesmo trabalhando com contingenciamento de funcionários devido à pandemia, conseguimos contornar esse problema e dar conta da demanda”, explica o entrevistado.

Com o lançamento do Plano Safra 2020-2021, novas oportunidades de negócio puderam ser ofertadas pelo Basa. “Com a pandemia, lançamos ferramentas que facilitam a abertura de conta e o acesso ao crédito, tanto de empresas quanto do produtor rural. Tiramos proveito das mudanças que o mundo exigiu nessa realidade atual”, afirma o superintendente.

Questionado se houve aumento no índice de inadimplência dos correntistas junto ao banco, Luiz esclarece que não, mas isso devido ao trabalho feito pela equipe junto aos clientes logo com a chegada da Covid-19. “Desde março, o Basa dotou medidas para facilitar o trabalho dos empresários e dos produtores rurais, para que os impactos do coronavírus não acarretassem em inadimplência. Todos os contratos Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) das empresas foram prorrogados de forma automática, sem que a pessoa tivesse que ir ao banco, com prazo para recomeçar a pagar em janeiro de 2021”.

No âmbito rural, a solicitação de prorrogação do produtor rural se deus junto às agências. A pandemia fez alavancar a busca por linhas de crédito. Na classe empresarial em busca de capital de giro e no seguimento rural pelo alto potencial do agronegócio nesse momento.

Plano Safra 2020-2021

Dos R$ 5 bilhões liberados pelo Plano Safra essa semana para investimentos, R$ 2 bilhões serão para os médios e grandes produtores e R$ 3 bilhões para os produtores de micro e pequeno porte, sendo R$ 600 Milhões para a agricultura familiar. Esses recursos são 25% maiores que o Plano Safra anterior do banco.

No Acre, a cadeia do agronegócio se encontra em ascensão. Por isso, o banco adotou linhas de crédito e taxas para atender todo o público que engloba essa cadeia, desde o pequeno até o grande produtor. “O intuito é que os recursos cheguem em todas as pontas da cadeia produtiva do agronegócio”, diz o superintendente.

Para tentar o crédito, o produtor consegue abrir uma conta por meio do próprio smartphone. Depois, basta buscar relacionamento bancário numa das 10 agências presentes no estado e receber as orientações do gerente sobre o acesso ao crédito do Plano Safra. “A burocracia reduziu por implementação de ferramentas tecnológicas que facilitam a relação com o sistema do banco”, afirma Luiz.

“O Basa foi bem atuante no primeiro semestre de 2020, alcançando resultado recorde. O coronavírus não teve impacto em relação à operacionalização do banco no Acre. Mudanças e novas ferramentas fizeram com que o cliente reafirmasse a confiança e nós sentimos confiança porque o produtor foi atuante desde o primeiro semestre de 2020. Vamos continuar sendo atuantes para estar à frente da economia e da cadeia produtiva da produção rural e com oportunidade de crédito nesse momento”, salienta Cordeiro.

