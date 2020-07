Acre recebeu mais de R$ 350 milhões e 153 respiradores

A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), ligada ao Gabinete da Presidência da República, divulgou neste domingo (5) que os recursos do Governo Federal para o Acre somam R$ 62,2 milhões do Fundo Nacional de Saúde, R$ 149,5 milhões do Programa Federativo e R$ 138,4 milhões dos Fundos de Participação do Estado e Municípios, além de renegociações de dívidas e envio de insumos e profissionais.

“Todas as vidas importam”, brada o Palácio do Planalto através da Secom. Em recursos financeiros o total divulgado pelo Governo Federal chega a R$ 350,17.

Os dados do Planalto afirmam que o Acre já recebeu 95.024 testes rápidos e exames de PCR contra Covid-19. Falam também em 152 médicos mas não indicam onde eles estão ou por que estão nas estatísticas.

O número de respirados repassados ao Estado agora é 153. Na semana passada, o Ministério da Saúde informou que 98 respiradores foram enviados ao Acre.

Além disso, a Secom informa que o Estado recebeu 459.573 equipamentos de proteção individual.