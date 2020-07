42% dos testes realizados no Acre dão resultado positivo para Covid-19, diz Saúde

Desde o início da pandemia da Covid-19 que o Acre já realizou 34.001 testes para detectar a doença. São testes rápidos, considerados pouco confiáveis quando o resultado é negativo e os testes sorológicos, realizados por meio da análise de amostra de sangue, que no Acre são realizados pelos laboratórios Charles Mérieux e pelo Lacen.

Desse total, 42,61% foram confirmados. O que faz com o Acre apresente até hoje 14.487 casos positivos. Os números mostram que 19.277 testes deram negativo e 8.139 pessoas que se infectaram com o novo vírus já foram curadas e receberam alta médica.

Rio Branco (7.343), Cruzeiro do Sul (2.165) e Tarauacá (789) lideram no número de casos. No entanto, a maiores incidências da doença no Acre estão em Assis Brasil e Cruzeiro do Sul. Enquanto a média nacional de incidência de Covid-19 é de 732,4 pessoas a cada 100 mil habitantes, no município da tríplice fronteira, na região do Alto Acre, é de 2.642,6. Ou seja, mais de 260% acima da média brasileira. Já em Cruzeiro do Sul, a incidência é de 2.449,8 por 100 mil habitantes. A média acreana, somando todos os municípios, também está acima da média brasileira e mostra uma incidência de 1.642 por cada 100 mil habitantes.

Já em relação às mortes, a Secretaria Estadual de Saúde confirma que 391 pessoas já morreram no Acre por causa da pandemia. Desse total, Rio Branco concentra 272 óbitos. A mortalidade no Acre, de acordo com o Ministério da Saúde, a mortalidade no Acre está um pouco acima da média nacional. Enquanto no estado a taxa é 44,3 por cada 100 mil habitantes, a taxa no resto do país é de 4,1.