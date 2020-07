Pico da Covid-19 em Cruzeiro do Sul poderá se prolongar até outubro com mais de 170 mortes

Cruzeiro do Sul, que já somou 38 mortes por Covid-19, poderá alcançar até 178 óbitos e o pico da doença, que começa agora em julho se prolongará até outubro.

Os números resultam de estudo do Centro de Saúde e Desporto do curso de medicina da Universidade Federal do Acre (UFAC) sobre o avanço do coronavírus no Estado. A pesquisa levou em conta o número de leitos e pacientes internados.

De acordo com a UFAC, o comportamento da população poderá alterar o números de mortes: se o distanciamento social se elevar para 50% nesse período, o número de mortes estimadas é de 89 pessoas. Mas se o distanciamento cair para 30%,o número de mortes estimadas aumenta de 153 para 178.