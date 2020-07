Membros de facção atacam novamente e ferem homem com 4 tiros na Cidade do Povo

Mais uma tentativa de homicídio foi registrada em Rio Branco. Denilson Lima de Vasconcelos, de 35 anos, foi ferido a tiros na manhã deste sábado (4) na rua Maria Elza Castelo, próximo à Escola Raimundo Silva Pará, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Denilson estava na frente da sua casa, quando criminosos armados se aproximaram em um veículo e efetuaram vários disparos. A vítima foi atingida com quatro tiros. Os criminosos fugiram do local tomando rumo ignorado.

Familiares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).