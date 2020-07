Hospital de Campanha do Juruá poderá entrar em funcionamento sem inauguração

A usina de gases medicinais do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, deve chegar neste final de semana ao município. A previsão é que a instalação demore 48 horas. Os respiradores já estão na unidade hospitalar para montagem.

O governador Gladson Cameli chegou à cidade nesta sexta-feira, 3, para acompanhar esses últimos serviços na unidade hospitalar. “Vou acompanhar tudo de perto. Agilizar para começar a receber pacientes”, citou Cameli, que a noite tirou fotografia com equipe de saúde no painel feito pelo grafiteiro Matias Souza nas paredes do Hospital de Campanha.

Não está descartada a possibilidade do hospital começar a receber pacientes de Covid-19 sem inauguração oficial da unidade hospitalar. No último dia 21 de junho o governador apresentou as instalações físicas prontas para autoridades e a imprensa.

Respiradores

Os 15 respiradores do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul são do lote de 50 unidades que o governo do Estado recebeu nesta quinta, 2, através de parceria com o Ministério Público do Trabalho (MTP).

Os aparelhos importados da China foram comprados com recursos próprios do governo acreano e da conversão de multas destinadas pelo MPT que haviam sido aplicadas pela Justiça do Trabalho. Cada unidade custou R$ 79,4 mil.

Os respiradores mecânicos, que estão de acordo com os padrões estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária(Anvisa), têm dois anos de garantia, seis meses de assistência técnica. Além da instalação, a empresa fará a capacitação dos servidores para o correto manuseio dos equipamentos.