Fernando Zamora diz que sonho de ser pré-candidato foi ceifado por um balcão de negócios

O empresário Fernando Zamora que até semana passada era pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo Partido da Social Liberdade (PSL), disse em sua rede social que o sonho de ser pré-candidato a prefeito foi ceifado.

“Veio aqui um deputado e falou que o importante é ter um deputado federal, os nossos argumentos não foram levados a sério, não importa o projeto se é de esquerda, ideologia. Pra mim um balcão de negócios”, comentou.

Zamora disse que encontrou no PSL uma verdadeira família que lhe fez se sentir em casa. Ele lamenta os fatos ocorridos no partido e afirma que o envolvimento na política para algumas pessoas fazem com que não se acredite mais na essência.

“Quando eu conversava com as pessoas nos bairros senti a sinceridade das pessoas. A ideia era trazer para o debate novas ideias e novos projetos”, analisa.

O empresário diz que sai desse cenário fortalecido. Ele disse que não vai “demonizar” a política. “Existem bons políticos e bons candidatos”, acrescentou. Zamora pede reflexão ao eleitor e lembra que a única arma é o voto.

