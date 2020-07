Consumo de energia elétrica dos acreanos caiu 9% entre março e junho, diz CCEE

O consumo de energia elétrica caiu 9% entre 21 de março e 19 de junho no Acre, segundo de acordo com estudo realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

O cálculo leva em conta a média do Sistema Interligado Nacional (SIN), comparado com o mesmo período em 2019.

Três estados tiveram alta no consumo: Amapá (3%), Maranhão (2%) e Pará (5%). O resultado se deu por causa da baixa redução da demanda no mercado regulado, ou seja, da energia fornecida pelas distribuidoras, e da elevação do consumo de uma grande indústria eletrointensiva nessa região.

Gráficos da CCEE mostram que a redução do isolamento social começa a refletir na demanda.