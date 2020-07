Comitê publica autorização de funcionamento para “alguns” setores e atividades comerciais em Rio Branco

Em uma edição extra do Diário Oficial na noite desta sexta-feira, 3, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 publicou sua deliberação que trata flexibilizar a reabertura de setores e atividades comerciais de acordo com os níveis de risco estabelecidos pelo Pacto Acre Sem COVID.

O documento que norteia a volta dessas atividades define em quais níveis é possível a retomada de determinado ramo de negócio. Um exemplo são os restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveterias e similares. No atual nível vermelho, continuam fechadas, podendo atender apenas no sistema de delivery.

No nível laranja, podem funcionar seguindo protocolos sanitários, mas ainda exclusivamente delivery e/ou drive-thru.

Passando ao nível de atenção vem o amarelo, quando será permitido o funcionamento com capacidade limitada a 50% do número de mesas contidas no ambiente externo, garantindo distância linear mínima de 2,5m entre mesas. Ficarão proibidos música ao vivo e som ambiente em volume elevado.

Já no nível verde, a capacidade passa a ser de 80%, mas continua proibido som ao vivo no estabelecimento.

A cada oito dias, o Comitê, considerando o número de novos casos, leitos de UTI disponível, mortes e pacientes que receberam alta, divulga o nível da doença no estado.

A resolução diz ainda que a reabertura das escolas de ensino fundamental e médio, universidades, centros universitários e creches será realizado através de resolução específica do Comitê.