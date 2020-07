PSL, Rocha, Zamora e o futuro!

O que parecia ser uma hecatombe nuclear na política no Acre, a migração do vice-governador major Rocha do PSDB para o PSL, não passou de um processo natural dentro das regras eleitorais, democráticas e do script do mundo da política. Os que mais criticavam a ida do vice foram os que mais aplaudiram a sua chegada. O PSL manterá todas as candidaturas a prefeitos e vereadores no interior. Na capital, Fernando Zamora, que parece está sendo sacrificado ainda vai contribuir muito com a política acreana. Sem dúvida alguma pode ser um excelente candidato a deputado estadual ou mesmo federal. Quem sabe prefeito no futuro. No pouco tempo que se apresentou como pré-candidato demonstrou firmeza de caráter (fosse ele, continuaria no PSL). São pessoas assim que a Câmara Federal precisa para as grandes mudanças no Brasil. As eleições de 2022 estão às portas. Cabe agora ao vice-governador Rocha cumprir a sua palavra e transformar o PSL em uma sigla competitiva no Acre. Com tanta coisa acontecendo no mundo, esse fato, em poucos dias, cairá no esquecimento como tantos outros episódios que foram mais significantes na política acreana. Se os tucanos não ficaram ofendidos, quem é que vai ficar?! Não será a pandemia da Covid-19, muito menos a ida do Rocha para o PSL que vão destruir o mundo.

“A suma de tudo é: Teme a Deus e guarda seus mandamentos porque Ele há de trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más”. (Salomão, o sábio rei hebreu)

. Não existe vácuo de poder partidário e o Rocha não é um político burocrata, mas de ação; eis a diferença de outros vices na história do Acre.

. Certa vez o governador Gladson Cameli me disse:

. “Todos os passos políticos que o Rocha dá conversa comigo, não tenho motivos nenhum para não gostar dele ou brigar com ele”.

. Por sua vez o Rocha já me disse:

. “Se o Gladson decidir ser candidato à reeleição é o meu candidato”.

. Aliás, cansou de dizer isso!

. O que tem magoado os progressistas é que a prefeita Socorro Neri (PSB) “teria” respondido a um de seus principais expoentes que, “não vou para o Progressista porque não confio no teu governador”; (estou vendendo o peixe com escama e tudo).

. Fecha o pano!

. Abre o pano!

. Se ela deu mesmo essa declaração foi provocante e inteligente porque, em tese, obriga o governador a ser (para ela) confiável politicamente.

. Não é que ela o considere inconfiável, mas o jogo de palavras, a retórica foi habilmente construída.

. Ao invés de ficar ofendido, o governador Gladson se sentiu desafiado a apoiar sua reeleição, mesmo sacrificando o seu partido como que afirmando “pode confiar em mim, sim”.

. O Gladson não se ofende com nada, não guarda rancor de ninguém; espera-se que entre e saia do governo assim, um bom sujeito!

. É que a política é como um labirinto…

. Porém, existe saída para tudo; como dizia minha mãe Maria das Neves:

. “Filho, só não tem jeito para a morte”!

. Fosse a prefeita Socorro Neri transferiria a inauguração do shopping popular para depois da eleição;

. Os partidos que ela enxotou da gestão municipal quando assumiu preparam uma grande manifestação em favor de Marcus Alexandre e Jorge Viana; e não é o PT.

. O Luziel Carvalho estava indo muito bem até descumprir um provérbio do sábio rei Salomão, o hebreu, que diz:

. “Aquele que passando se mete em questão alheia é como querer segurar um cão pelas orelhas”.

. A reprimenda pública que sofreu do seu partido, o Solidariedade, por ter atacado sem a menor necessidade o vice-governador major Rocha, foi um vexame!

. A pior coisa do mundo é uma pessoa ser desautorizada;

. Lembrei de novo da minha mãe Maria!

. “Eu mandei você fazer isso, mandei?!

. Não mamãe, me perdoa!

. Vá pra dentro de casa que você vai levar umas lapadas de cinturão para saber que não é nenhum cão sem domo”!

. Shimm, mamãezinha…snif! sinif! snif!

. Chegava em casa, na maioria das vezes, ela começava a rir, não tinha lapada nenhuma, mas não escapava do sermão.

. Meu filhinho, veja bem…

. No outro dia estava eu aprontando de novo…

. C’est la vie…até conseguir construir My Way!

. Bom dia!