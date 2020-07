PRF prende homem com 13 kg de cocaína e dá prejuízo de R$ 185 mil a facção

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de um homem de 29 anos e a na apreensão de 13 kg de pasta a base de cocaína na tarde desta sexta-feira (3) no km 65 da BR-364, na Vila Campinas, no interior do Acre.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando avistou um homem em atitude suspeita em um veículo modelo Saveiro, de cor cinza, placa CDH-1686. Foi feito a abordagem e durante a entrevista policial, o motorista ficou visivelmente nervoso e não soube precisar os motivos da viagem. Foi feito uma revista no carro e detrás dos bancos, foi localizado um fundo falso e dentro do compartimento haviam 14 tijolos de pasta a base de cocaína, totalizando 13 kg do entorpecente.

O motorista afirmou aos policiais que foi contratado para levar o entorpecente até a cidade de Acrelândia (AC), onde entregaria a mercadoria para outra pessoa, encarregada do transporte até um destino que ele desconhecia. Pelo serviço, afirmou que recebeu R$ 1.348,00.

Diante do fatos foi dada voz de prisão e o traficante foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

Segundo a PRF a droga deu um prejuízo estimado em R$ 185 mil a organização criminosa.