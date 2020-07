Prefeitura de Rio Branco inicia inquérito epidemiológico para detectar casos de Covid-19

A partir desta sexta-feira (03) a prefeitura de Rio Branco, através da secretaria municipal de Saúde (Semsa), inicia uma investigação junto à população denominada inquérito epidemiológico e que consiste na aplicação de testes rápidos para detectar a incidência de casos de Covid-19 na população de Rio Branco.

O médico Oswaldo Leal, coordenador do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, explicou que a ação consiste na aplicação de mil testes em residências diferentes que serão visitadas pelas equipes de saúde.

“O teste será realizado em um membro da residência selecionada e estas informações serão fundamentais para a estimativa do número de pessoas infectadas pelo vírus e planejamento das ações de vigilância e assistência no nosso município”, acrescentou.

Além de levantar o número de infectados pelo coronavírus, a aplicação destes testes vai fundamentar as ações de prevenção e possibilitar a avaliação da velocidade de expansão da Covid-19 em Rio Branco.

A coleta de dados para o inquérito epidemiológico começa pelo bairro Cadeia Velha e segue pelos demais bairros até o dia 10 de julho, abrangendo as regionais do município. Será realizado de forma aleatória de acordo com a proporção de residentes de cada regional.

Outra informação importante é que os profissionais de saúde que realizarão a testagem estarão utilizando Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e durante a visita no domicílio será preenchido um instrumento de notificação e a coleta de uma gota de sangue da ponta do dedo do participante, que será analisada pelo aparelho de teste em aproximadamente 15 minutos.

Os testes foram doados pelo Ministério da Saúde.