Polícia Civil conclui mega operação com 60 pessoas presas em Feijó e Manoel Urbano

A Polícia Civil do Acre realizou duas mega operações de combate ao crime organizado nos municípios de Feijó e Manoel Urbano.

Em menos de 72 horas, cerca de 130 policiais, incluindo parte do efetivo de recém empossados, cumpriram 60 mandados de prisão, sendo 20 e Manoel Urbano e 40 em Feijó, e 77 mandados de busca e apreensão.

O objetivo das operações é desarticular as organizações criminosas que agem na região.

Ao final das operações, além da prisões, foram apreendidas drogas, armas e aparelhos celulares, cujo conteúdo será importante para o embasamento das próximas operações.

“Essas operações são fruto de um planejamento estratégico contra o crime chamado “organizado, cujo objetivo é prender e desarticular essas quadrilhas com prisões significativas e apreensões. Vamos continuar nessa pegada no combate à violência e a criminalidade”, disse Henrique Maciel, delegado geral da Polícia Civil do Acre.