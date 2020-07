“Não quero ser vice, minha intenção é trabalhar minha candidatura para deputado estadual ou federal”, diz coronel Ulysses

Ulysses Araújo, ex-comandante da Polícia Militar do Acre, foi o convidado do Boa Conversa na noite desta sexta-feira, 3. Ao vivo, em bate-papo com o jornalista Astério Moreira, Ulysses falou do fim de sua carreira militar, já que passou oficialmente nesta sexta à reserva da corporação.

“Agradeço ao governador Gladson Cameli pela oportunidade de encerrar minha carreira militar no posto de comandante. Foram mais de 30 anos de trabalho e dedicação”, afirmou.

Sobre sua passagem pelo comando da PM, Ulysses destacou a diminuição de roubos e furtos como uma conquista de sua gestão e falou sobre a onda de crimes nos últimos dias. “Aconteceu o assassinato de um líder de um dos grupos criminosos que atuam no Acre e essas mortes são retaliações entre essas facções”.

Nos últimos dia, o ex-comandante da Polícia Militar se viu em meio a polêmica da chegada do Major Rocha no PSL e chegou a ser especulado que seria o escolhido para presidir a sigla no Acre. Ulysses enalteceu Pedro Valério que continua na presidência do PSL, afirmou que as arestas foram aparadas e que o Rocha é muito bem vindo ao partido. “Acabei de sair de uma reunião com pré-candidatos a vereador onde foi manifestado todo o apoio à chegada do vice governador ao nosso partido”.

Sobre as especulações de que pode ser o candidato a vice-prefeito de Rio Branco em uma chapa encabeçada pelo tucano Minoru Kinpara, Ulysses afirmou que não faz partes dos seus planos e que seu objetivo é se preparar para as eleições de 2022.

“Sobre ser vice de Minoru Kinpara nunca esteve e não está em meus planos. Minha intenção é p preparar para 2022 a minha candidatura a deputado estadual ou até mesmo a federal. Mas, eu sou um soldado do PSL. Se for chamado, não vou refutar, mas essa não é a minha vontade”, explicou.

De polêmica mesmo, apenas a declaração quando foi indagado sobre ter trabalhado durante as gestões petistas.

“Eu não trabalhei para o PT, eu trabalhei para a PM. A Polícia Militar é uma instituição permanente e vai existir seja qual for o partido que governa. Eu nunca me alinhei com a ideologia da esquerda por questão de princípios bíblicos. Fui criado dentro da Igreja Batista e aprendi desde cedo que família está em primeiro lugar e que o amor a Deus está em primeiro lugar. Sei que o pessoal da esquerda não estão nem aí pra Deus, nem acreditam em Deus, sei que o pessoal da esquerda trabalha contra as igrejas e querem a destruição da família”, disse Ulysses.

Veja a entrevista na íntegra: